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ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz

Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz

Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları’nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlıyor. Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor. Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, "3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.
Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine has olan Ezine peyniri, Kazdağları eteklerinde yer alan ve hemen 30 kilometre ilerisinde bulunan Bayramiç ilçesindeki koyun, keçi ve ineklerin kara nane ve kekik ile beslenmesinden kaynaklı özel bir aromaya sahip. Bu 3 hayvanın sütünün karışımından elde edilen Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

Aynı zamanda coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor.

Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

“Laktasyonda hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz”

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türmenli köyünde yaşayan ve uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Elimizde yaklaşık 200 tane Tahirova kırması koyunumuz var. Süt ve kuzuya çalışıyoruz. 3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz.”

Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

“Kazdağları ve hava koşulları Ezine peynirini özel yapıyor”

"Ezine peyniri üretiminde önemli bir yerde olduğumuzu düşünüyorum" diyen Demirtaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Hava koşulları, Kazdağları’nın eteklerinde olmamız sütümüz, Ezine peynirinde önemli bir yere sahip. Daha lezzetli. Hayvanlarımız doğal besleniyor. Arazilerimizde her yer yemyeşil. Dışarıda çobanlarımızla birlikte mera yayılımına da devam ediyorlar. Kış aylarında genelde damda bakıyoruz."

Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde oturan İsmail Sezer ise, şöyle konuştu:

  • “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tarzımız koyun ve keçi. Süt üretiminde güzel bir yerdeyiz. Ezine peynirinde keçi koyun sütü olmadan olmaz. Kazdağları eteklerinde olduğumuz için bizim meramız güzel. Sulak yerlerimiz de çok, onun için bu işte başarılıyız.”

Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz
FOTOĞRAF 11
Title
Çanakkale’nin Ezine ilçesine has olan Ezine peyniri, Kazdağları eteklerinde yer alan ve hemen 30 kilometre ilerisinde bulunan Bayramiç ilçesindeki koyun, keçi ve ineklerin kara nane ve kekik ile beslenmesinden kaynaklı özel bir aromaya sahip.
Title
Bu 3 hayvanın sütünün karışımından elde edilen Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.
Title
Aynı zamanda coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor.
Title
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türmenli köyünde yaşayan ve uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Elimizde yaklaşık 200 tane Tahirova kırması koyunumuz var. Süt ve kuzuya çalışıyoruz. 3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz.”
Title
Ezine peyniri üretiminde önemli bir yerde olduğumuzu düşünüyorum diyen Demirtaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
Hava koşulları, Kazdağları’nın eteklerinde olmamız sütümüz, Ezine peynirinde önemli bir yere sahip. Daha lezzetli. Hayvanlarımız doğal besleniyor. Arazilerimizde her yer yemyeşil. Dışarıda çobanlarımızla birlikte mera yayılımına da devam ediyorlar. Kış aylarında genelde damda bakıyoruz.
Title
Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde oturan İsmail Sezer ise, şöyle konuştu:
Title
“Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tarzımız koyun ve keçi. Süt üretiminde güzel bir yerdeyiz. Ezine peynirinde keçi koyun sütü olmadan olmaz. Kazdağları eteklerinde olduğumuz için bizim meramız güzel. Sulak yerlerimiz de çok, onun için bu işte başarılıyız.”
Title
Title
Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz
Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları'nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlıyor. Ezine peynirinin yüzde 15'i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor. Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, "3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz.” dedi.
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