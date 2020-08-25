Çanakkale haberleri: Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları’nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlıyor. Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor. Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, "3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2020, 09:43 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2020, 09:43 İHA