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ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Kömür yüklü TIR alev aldı

Seyir halindeki kömür yüklü TIR alev aldı: Diğer sürücüler faciayı önledi

Çanakkale'de kömür yüklü TIR, seyir halindeyken balatalarının aşırı ısınması nedeniyle alevler yükselmeye başladı. TIR'ın altından yükselen alevleri gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yangın tüpleri ile müdahale etti. Yazlık evlerden de hortumlarla müdahale edilen yangın TIR küle dönmeden söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Kömür yüklü TIR alev aldı.
Kömür yüklü TIR alev aldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kömür yüklü TIR, balatalarının aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ve yazlık evlerden hortumla yapılan müdahaleler TIR’ı kül olmaktan kurtardı.

Kömür yüklü TIR alev aldı.

SÜRÜCÜLER MÜDAHALE ETMESEYDİ TIR ALEV ALEV YANACAKTI

Edinilen bilgiye göre, gece Çanakkale istikametinden gelmekte olan 41 YS 623 plakalı TIR, ısınan balataları sebebiyle Küçükkuyu’da alev aldı. Bir anda TIR’ın altından yükselen alevleri gören araçlarını durdurarak yangına tüple müdahale etti. Ayrıca yol kenarında bulunan yazlık evlerden uzatılan bahçe hortumları ile alevlere müdahale edildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.
Vatandaşlar, "Sürücüler ve çevre sakinleri müdahale etmemiş olsaydı TIR alev alev yanacaktı. Örnek bir dayanışma sergilendi" şeklinde konuştular.

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