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Yunan unsurları ölüme terk etti: 23 kaçak göçmeni Türk ekipler kurtardı

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. İki can salı içerisindeki göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kurtarıldı.

07:53 - 21/12/2023 Perşembe
IHA
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.





#Çanakkale
#Ayvacık
#Kaçak göçmen
1 saat önce
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