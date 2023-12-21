Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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1 saat önce