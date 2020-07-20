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ÇANAKKALE

Çanakkale son dakika haberleri... Çanakkale'de orman yangını çıktı ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'de orman yangını çıktı: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını meydana geldi
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Son dakika: Çanakkale'de orman yangını meydana geldi
Son dakika haberine göre Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Yangına havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

İHA


Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi."

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