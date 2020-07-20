Çanakkale'de orman yangını çıktı: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

OYNAT 00:00 Son dakika: Çanakkale'de orman yangını meydana geldi Son dakika haberine göre Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yangına havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

İHA





Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: