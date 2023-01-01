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Çanakkale Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.
7:02 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 05.22'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.


Açıklamada, "Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.




#Ayvacık
#çanakkale
#DEPREM
#Ege Denizi
1 saat önce
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Çanakkale Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
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