Gündem Çanakkalede 42 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 42 yabancı uyruklu kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 09.00 sıralarında Sivrice Burnu mevkii 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik, “KB 4301” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Irak uyruklu 42 kişiyi yakaladı. TCSG 8 Botu ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada görevliler tarafından eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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