Çanakkale'de evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik 10 gün sonra hayatını kaybetti

“Bu olayı kim yaptıysa cezasını çeksin<br> <br> Çelik, O hastanın sahipleri de yana yakıla yakınlarını arıyorlarmış. Neticede bizi pazartesi günü çağırdılar 'Böyle bir yanlışlık olmuş, Araştırma Hastanesi'nin 5. katında dahiliye katında bir Recep Çelik yatıyor. Gidip, bakın babanız mı?' dediler. Gittik, baktık, babamız orada. Biz kimi gömdük? Dün bizim gömdüğümüz Recep Çelik kimdi? Onun soyadı değişikmiş. Ama biz adamı gömdük. Bugün savcılığa biz de, adamın ailesi de ifade verdi. O mezar herhalde açılacak, onu aile mezarlığımızdan alacaklar ve başka bir yere defnedecekler. Bizim aile mezarlığımız da boşalacak. Bundan sonraki süreç artık savcılıkta. Bu olayı kim yaptıysa cezasını çeksin dedik şeklinde konuştu.