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Gündem Çanakkalede evrak karışıklığı nedeniyle öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra hayatını kaybetti
ÇANAKKALE AKTÜEL

Çanakkale'de evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik 10 gün sonra hayatını kaybetti

Çanakkale'de koronavirüsten yaşamını yitiren 69 yaşındaki Recep Yılmaz ile evrakı karışınca öldüğü sanılan kanser hastası 93 yaşındaki Recep Çelik, tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetti. Çelik, daha önce Yılmaz’ın defnedildiğ aile mezarlığında toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Çanakkalede evrak karışıklığı nedeniyle öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra hayatını kaybetti
Recep Çelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Yılmaz, Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sevk sırasında Recep Yılmaz’ın evrakı, aynı hastanede tedavi gören kanser hastası Recep Çelik’in evrakıyla karıştı.

Recep Yılmaz, sevk edildikten kısa süre sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Recep Yılmaz'ın ölümünün ardından, evrak karışıklığı nedeniyle Çelik ailesi aranarak Recep Çelik’in yaşamını yitirdiği haberi verildi.

Salı günü hastaneye gelen Çelik ailesi, cenazeyi alıp, Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnetti. Üniversite hastanesi yetkilileri, Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'i telefonla arayıp, babasının hayatta olduğunu söyleyince, yapılan hata ortaya çıktı.


Recep Yılmaz’ın defnedilen cenazesi savcılık kararıyla çıkarılıp, yakınlarına teslim edildi.

Çanakkale'de film gibi olay: 'Öldü' diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok geçirdiler
FOTOĞRAF 10
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ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Recep Çelik'in (93) ismi aynı, ama soyismi farklı olan bir hastayla evrakları karıştı.
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Aynı hastanede koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Recep Yılmaz (69) isimli vatandaş, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Recep Yılmaz hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla kanser hastası Recep Çelik'in dosyası gönderildi.
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Sevk edildiği gece burada vefat eden Recep Yılmaz'ın ailesi yerine durum Recep Çelik'in ailesine ölüm haberi bildirildi.
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Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular
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Acılı aile, babaları Recep Çelik'i Kovid-19 hastası olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini öğrendiklerinde ikinci bir şok daha yaşadı.
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Daha sonra morga giden aile, tamamlanan işlemlerin ardından cenazeyi resmen teslim almış oldu. Babaları zannettikleri Recep Yılmaz'ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı'nda annelerinin yanındaki aile mezarlığına defnettiler. Daha sonra hastaneden, 'Babanız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde' şeklinde telefon aldığını iddia eden Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, hastaneye gittiğinde babasını görünce şok oldu.
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Yanlış hasta sevki iddiası<br> <br> Yaşanan süreci anlatan Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, “Babamın yoğun bakıma yatması gerekiyormuş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yer yok. Müşahede odasına aldılar 2-3 gün oralarda kaldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde bir yer açılınca bunlar babam Recep Çelik'in adına bir evrak düzenliyorlar, ama araca başka bir Recep'i bindiriyorlar ve Devlet Hastanesine getiriyorlar. Burada yoğun bakıma koyuyorlar, adamcağız da yoğun bakımda ölmüş. Bizi çağırdılar 'Babanız öldü' diye, elimize ölüm raporunu verdiler. Baktık Recep Çelik, T.C kimlik numarasına baktık o da aynı. Yalnız orada Covid-19'lu yazıyordu, biz ona itiraz ettik. Babam çünkü aşılarını olmuştu. Huzurevinde kaldığı için testini de yaptırmıştı. O da negatif çıkmıştı. Bu yüzden itiraz ettik, ama düzelttiremedik dedi.
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“Dinî vecibeleri yerine getirdik ve adamı gömdük <br> <br> Alınan ölüm raporunun ardından defin işlemini yaptıklarını da söyleyen Çelik, “Elimizde ölüm raporu morga indik. Zaten Covid-19'lu olduğu için çok yaklaştırmadılar. Babam ameliyatlı göğsünden karnına kadar. Ama adam da aynı yerden ameliyatlı. Babamın yan tarafında hacet torbası var, aynısı adam da varmış. Sonra cenazeyi paketlediler, mezarlığa getirdiler. Orada dinî vecibeleri yerine getirdik ve mevtayı gömdük diye konuştu.
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“Bu olayı kim yaptıysa cezasını çeksin<br> <br> Çelik, O hastanın sahipleri de yana yakıla yakınlarını arıyorlarmış. Neticede bizi pazartesi günü çağırdılar 'Böyle bir yanlışlık olmuş, Araştırma Hastanesi'nin 5. katında dahiliye katında bir Recep Çelik yatıyor. Gidip, bakın babanız mı?' dediler. Gittik, baktık, babamız orada. Biz kimi gömdük? Dün bizim gömdüğümüz Recep Çelik kimdi? Onun soyadı değişikmiş. Ama biz adamı gömdük. Bugün savcılığa biz de, adamın ailesi de ifade verdi. O mezar herhalde açılacak, onu aile mezarlığımızdan alacaklar ve başka bir yere defnedecekler. Bizim aile mezarlığımız da boşalacak. Bundan sonraki süreç artık savcılıkta. Bu olayı kim yaptıysa cezasını çeksin dedik şeklinde konuştu.
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“Hasta doğru, uygulanan tedavi doğru, ama evrak yanlış<br> <br> ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Covid-19 hastası Recep Yılmaz'ın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmesi gerekiyordu. Boş yer olduğu için bu hastayı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk etmeye karar verdik. Doğru hasta gidiyor, doğru tedavi uygulanıyor. Ama yanlış evrak gidiyor. Yanlışlık da buradan kaynaklanıyor. Tabii hastalarda o kadar benzerlik var ki, ikisi de ameliyatlı, ikisinin de kafasında kocaman ben var dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çanakkale'de film gibi olay: 'Öldü' diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok geçirdiler
Çanakkale'de filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde isimleri aynı, soyisimleri farklı olan iki hastanın evrakları karıştı. 'Öldü' diye babası zannettikleri kişiyi annesinin mezarının yanına defneden çocukları, hastanede babalarının yaşadığını görünce şok geçirdi.


ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Recep Çelik, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Recep Çelik’in ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, kılınan namazın ardından daha önce Recep Yılmaz’ın gömüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi.

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