Gündem Çanakkalede feribot seferleri durdu 6 ilçede okullar tatil edildi
ÇANAKKALE

Çanakkale haber: Feribot seferleri durdu, 6 ilçede okullar tatil edildi

Çanakkale'de feribot seferleri durdu: 6 ilçede okullar tatil edildi

Çanakkale’de etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, 6 ilçede okullar tatil edildi.

Haber Merkezi İHA
Çanakkale'de yoğun kar yağış etkili oldu.
Çanakkale'de yoğun kar yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden turuncu kodla uyarı yapılan Çanakkale’de dün hızı saati 110 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası etkili olurken, bugün ise kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı ve poyraz fırtınasının etkili olduğu Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada, Çan, Yenice ve Eceabat ilçelerinde okullar tatil edildi.

Meteorolojiden İstanbul ve 11 ile kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

Öte yandan Çanakkale genelindeki kar yağışı ve fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor.

Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
GÜNDEM
Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

İHA
Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor.

Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferler ise Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından geçici bir süre durduruldu.

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Lapseki-Gelibolu hattındaki seferleri de saat 08.00 itibariyle ara verildi. Çanakkale-Eceabat hattında da durdurulan seferler ise saat 09.30 itibariyle yeniden başladı.

Çanakkale şehir merkezinde kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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