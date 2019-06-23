Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Çanakkalede iki ticari araç çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı
ÇANAKKALE

Çanakkale'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Çanakkale'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 yaşındaki Bedirhan Şen hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Ayvacık'ta iki ticari araç çarpıştı.
Ayvacık'ta iki ticari araç çarpıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Ayvacık ilçesi Tuzla köyü yakınlarında meydana geldi. Tuzla köyünden, Kösedere köyüne giden Özkan Akdoğan (42) yönetimindeki 31 ABZ 939 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bekir Şen (44) yönetimindeki 59 EE 498 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 59 EE 498 plakalı araçta bulunan Bedirhan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülümser Çeterez (30), Vildan Can (69), Semra Şen (42), Berna Şen (16) ve Gözde Özkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Bekir Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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