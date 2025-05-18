Çanakkale'de korkutan deprem: AFAD depremin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD Depremin merkez üssünün Ayvacık (Çanakkale) olduğunu açıkladı. 4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana geldi
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD Depremin merkez üssünün Ayvacık (Çanakkale) olduğunu açıkladı.
4,4 büyüklüğündeki deprem yerin 6,72 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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