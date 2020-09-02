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Gündem Unutkan çiftçi pulluğu açık bırakınca asfalt yolu 200 metre sürdü
ÇANAKKALE

Çanakkale'de unutkan çiftçi pulluğu açık unutunca asfalt yolu 200 metre sürdü

Unutkan çiftçi pulluğu açık bırakınca asfalt yolu 200 metre sürdü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir çiftçi ekimden önce toprağı sürmek için kullanılan traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca asfalt yolda bu şekilde 200 metre yol aldı. Yoldaki 15 cm derinlikte çukuru gören vatandaşlar durumu polise bildirirken, gelen ekipler ise karayolunun tek şeridini geçici olarak kapattı. Traktör arkasında açık unutulan pulluk nedeniyle bozulan yol Çanakkale’den gelen Karayolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi İHA
Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı.
Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, karayolunda ilerleyen bir traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü. Yolun bozuk olduğunu gören diğer sürücüler, şaşkınlarını gizleyemedi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çan- Çanakkale karayolu Büyükpaşa köyü ile Karakadılar köyü sapağının 13’ncü kilometresinde meydana geldi.

BOZUK YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Yolun 15 cm derinlikte ve 200 metre boyunca sürüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ve karayollarına bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı.

  • Karayolunun traktörün arkasına bağlanan pulluk ile sürüldüğü şüphesi üzerine jandarma trafik ve asayiş timleri, traktör sahibi A.Ş.’yi 5 kilometre uzaklıkta tarlasında çift sürerken buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bozulan karayolu Çanakkale’den gelen Karayolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı.

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