Çanakkale'de unutkan çiftçi pulluğu açık unutunca asfalt yolu 200 metre sürdü Unutkan çiftçi pulluğu açık bırakınca asfalt yolu 200 metre sürdü Çanakkale’nin Çan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir çiftçi ekimden önce toprağı sürmek için kullanılan traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca asfalt yolda bu şekilde 200 metre yol aldı. Yoldaki 15 cm derinlikte çukuru gören vatandaşlar durumu polise bildirirken, gelen ekipler ise karayolunun tek şeridini geçici olarak kapattı. Traktör arkasında açık unutulan pulluk nedeniyle bozulan yol Çanakkale’den gelen Karayolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi 02 Eylül 2020, 07:21 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020, 07:36 İHA