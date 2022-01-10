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ÇANAKKALE

Çanakkale'deki feci kazada hız kadranı 230’da takılı kalmış

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR’a çarpan otomobildeki 3’ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hız kadranının 230’da takılı kaldığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Çanakkaledeki feci kazada hız kadranı 230’da takılı kalmış
Çanakkale'deki feci kazada hız kadranı 230’da takılı kalmış.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan TIR ise bariyere çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş’ın (20) hayatını kaybettiklerini belirlendi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA


Otomobilde sıkışan 5 kişinin cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Bu arada otomobilin hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü.
Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar bölgeden kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. TIR şoförü Taha Kurtoğlu ise ekipler tarafından gözaltına alındı.


GENÇ KIZLAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ


Kazada ölen 5 kişiden sürücü Birkan Gugul'un ilçede market işlettiği, Hasan Tahsin Ergün'ün eski Gümüşçay Belde Belediye Başkanı olan şu an ise İYİ Parti Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu olduğu belirtildi. Genç kızların ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gördükleri, İlknur Arslan'ın 4'üncü sınıf, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın ise 2'nci sınıf öğrencisi oldukları belirtildi.


SON PAYLAŞIMLARI EĞLENCE MEKANINDAN


Biga’daki kampüste öğrenim gören İlknur Arslan, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın dün gece Çanakkale’de bir eğlence mekanında eğlendikleri, kendilerini almaya gelen Birkan Gugul ve Hasan Tahsin Ergün ile dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği belirtildi. İlknur Arslan’ın, arkadaşları Eda ve Damla ile eğlence mekanında çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.


SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ


Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan otomobil sürücüsü Birkan Gugul’ün cenazesi, öğlende Gümüşçay beldesindeki Nasuh Çelebi Camisi'ne getirildi. Gugul, burada kılınan cenaze namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK


Hasan Tahsin Ergün'ün de ikindide beldede toprağa verileceği, İlknur Arslan'ın cenazesinin Aydın'a, Eda Ertekin'in Tekirdağ'a ve Damla Aytaş'ın cenazesinin ise İstanbul'a gönderileceği ifade edildi.


ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden kazada hayatını kaybeden 3 öğrenci için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri; İlknur Arslan, Damla Aytaş ve Eda Ertekin geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etmişlerdir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Çanakkale'de feci kaza: Beş kişi hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
FOTOĞRAF 9
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Kaza saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı.
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Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anoyoldaki bariyere çarparak durabildi.
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5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ<br><br>Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı.
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Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. Ardından kaza kırım ekibi, otomobildeki sıkışan 5 kişinin cansız bedenini çıkardı.
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Cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, karayolunda trafik akışı ise yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.
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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ<br><br>Kaza haberine alan otomobildekilerin yakınları ise kısa sürede bölgeye geldi. Olay yerinde demir yığını haline dönüşen otomobili gören ve araçta bulunan 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.
Title
Çanakkale'de akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı 5 ölü
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Title
Çanakkale'de feci kaza: Beş kişi hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza haberini alan otomobildekilerin yakınları ise kısa sürede bölgeye geldi. Olay yerinde demir yığını haline dönüşen otomobili gören ve araçta bulunan 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.


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