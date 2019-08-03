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Çanakkale'deki kazada can pazarı: 2 ölü - Çanakkale haberleri

Çanakkale'deki kazada can pazarı: 2 ölü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi IHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazas sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin A.’ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı araç, karşı şeritten gelen Recep D. (23) sevk ve idaresindeki 17 HF 415 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Hüseyin A.’nın engelli oğlu Emre A. (24) hayatını kaybetti.

Gencin sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince araç kesilerek çıkarıldı. Trafik kazası sonrası sürücü Hüseyin A. ve araçta bulunan eşi Aysel A. (47) ise ağır yaralanarak 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumları ağır olduğu için Çanakkale’ye sevk edildikleri öğrenildi.

Recep D.'nin işe gittiği, Altın ailesinin ise Bozguç köyündeki tarlalarına doğru hareket ettikleri bildirildi.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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