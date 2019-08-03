Çanakkale'deki kazada can pazarı: 2 ölü

Kazas sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin A.’ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı araç, karşı şeritten gelen Recep D. (23) sevk ve idaresindeki 17 HF 415 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Hüseyin A.’nın engelli oğlu Emre A. (24) hayatını kaybetti.
Gencin sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince araç kesilerek çıkarıldı. Trafik kazası sonrası sürücü Hüseyin A. ve araçta bulunan eşi Aysel A. (47) ise ağır yaralanarak 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumları ağır olduğu için Çanakkale’ye sevk edildikleri öğrenildi.
Recep D.'nin işe gittiği, Altın ailesinin ise Bozguç köyündeki tarlalarına doğru hareket ettikleri bildirildi.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.