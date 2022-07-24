Gündem Çanakkaledeki orman yangını kontrol altına alındı
ÇANAKKALE

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çanakkaledeki orman yangını kontrol altına alındı - Son dakika
Alev alan otomobilin girdiği orman da yandı.

Ayvacık'ta Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi.

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Yangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale edildi.

Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan ve 3 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı: Bir hektar alan zarar gördü
GÜNDEM
Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı: Bir hektar alan zarar gördü

Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı
Genç çiftten acı haber

Genç çiftten acı haber

Kahreden kazadan 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı.
30 kilometre hıza ulaşabiliyor

30 kilometre hıza ulaşabiliyor

Kütahya'da meslek lisesi öğrencileri 3 ayda üretti.
Türk edebiyatının usta kalemi Rasim Özdenörene veda

Valilikten yeni karar: Zehirlenme vakalarında sayı 130'a yükseldi.

'Yaşadığınız grip değil Kovid-19 olabilir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı.

Genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.

​Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

​Tarih verildi: Sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.