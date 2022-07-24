Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bariyere çarpıp alev alan otomobilin savrulduğu ormanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bariyere çarpıp, ormana dalan otomobil alev aldı. Ormana da sıçrayan alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Otomobildeki yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.



