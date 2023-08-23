Çanakkale'deki orman yangını üçüncü gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Çanakkale'deki yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
Yangında son durum
Yangının söndürülmesi çalışmalarına; 8 adet söndürme uçağı, 26 adet söndürme helikopteri (4 adedi gece görüşlü), 639 arazöz ve iş makinasının yanı sıra 2700’e yakın personelle müdahale ediliyor.
Dokuz köy tahliye edildi
Herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde olası en kötü senaryoya karşı her türlü tedbir amaçlı 337 hanenin bulunduğu ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Bu köylerden Ulupınar köyünde 5 beş ev Yağcılar köyünde de 4 ev asar görmüş vaziyette.
Hayati tehlikesi olan vatandaş yok
Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece kronik hastalığı olan 8’i müşahede altında tutuluyor. Vatandaşlardan herhangi birin hayati tehlikesi bulunmuyor.
88 hayvan telef oldu: 10 ahır hasar aldı
Bölgede 85'i küçükbaş 3'ü büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. Ayrıca 10 ahır hasar aldı.
Çanakkale Boğazı tedbiren kapalı
Hali hazırda hava araçları yoğun bir şekilde şu anda su alma faaliyetlerine devam ettiği için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapalı olarak tutuluyor. Çanakkale-Çan karayolu da tedbiren kapalı vaziyette.
Alevlerin etrafı çevrildi
Edinilen son bilgiye göre, bin 500 hektarlık bir alanda etkili olan alevlerin etrafı çevrilmiş durumda.
Gerçek resim bir iki saate kadar netleşecek
Bakan Yumaklı: Herhangi bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok
Bakan Koca: Yangından toplam 83 kişi etkilendi
- 09:56Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için İstanbul'dan yola çıkan Nene Hatun Gemisi kente ulaştı, Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı.
Bakan Yumaklı bölgeyi havadan inceledi
Dün gece bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanın etkilendiği orman yangının, havanın aydınlanmasının ardından helikopter ile havadan inceledi.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.” dedi.
Bakan Yerlikaya: Çanakkale boğazı kapatıldı
- 2.659 personel
- 8 uçak
- 26 helikopter
- 240 arazöz
- 71 su tankeri
- 328 diğer araç ve iş makinesi
- sevk edilmiştir.
Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah ülkemizi ve Milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."
AFAD: Bölgedeki 10 köyde 337 hane ve 1104 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
- Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı.
Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.
Yarasa helikopter olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopter sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptı.
Özel donanımlı helikopter, pilotların kasklarındaki geçe görüş sistemleri ile yangın bölgesinde 24 saat görev yapabiliyor. Söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıkları ile birlikte diğer hava araçlarının da katılması bekleniyor.
Bakan Yumaklı'dan köylere ziyaret
Bakan Yerlikaya: Bin 489 personel müdahale ediyor
Bakan Yumaklı: Yangından bin 500 hektarlık alan etkilendi
Yakınımızda devlet hastanesi var, şuana kadar 14 kişi tedbiren nakledildi. Devlet Hastanesinde şuanda 150 hastamız var. 60 ambulans bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış durumda. Maalesef sosyal medyada çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer spekülasyonlara itibar edilmesin. Üniversite de teyakkuz durumu devam ediyor. Orada da herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Gündüz saatlerinde sıcaklığın çok yüksek olduğu rüzgarın saatte 70 kilometre ulaştığı neminde yüzde 19’larda olduğu bir dönemi yaşadık. An itibariyle sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarında 35 kilometre saatte olduğunu söyleyebilirim. Elbette hava şartları istediğimiz seviyede değil ama gündüz olduğu kadar bizi zorlayan seviyede değil. Şu an itibariyle gece olması hasebiyle yere inen mücadele edemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500’e yakın personelimizle mücadelemiz devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla birlikte gündüz açıkladığımız hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları mücadeleye katılmış olacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı. Çanakkale Boğazı da gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için tek taraflı kapatıldı. Burada çok ciddi bir dayanışma var. Bu mücadelede bizim yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.