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Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de okul tatili açıklaması yapıldı

Çanakkale'nin 2 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

Çan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Devam etmekte olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 08.01.2020 Çarşamba günü ilçemiz ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarımız, engelli ve hamile personellerimize bir gün süreyle tatil edilmiştir" ifadesine yer verildi.

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