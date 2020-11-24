Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çanakkalede 7 köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 7 köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Çanakkale’de 7 köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto
Foto

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı 7 köy korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında:" İlçemiz Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde saptanan Yeni Korona virüs(Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 24/11/2020 Salı günü saat 00:00 dan itibaren 14 gün süreyle söz konusu köylerimiz için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda İlçemiz Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde; Köylere giriş ve çıkışlar aşağıda belirlenen istisnalar dışında yasaklanmıştır.

Küçükbaş-Büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, Bitkisel hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, temel ihtiyaç malzemelerinin (ekmek, su, yaş meyve-sebze vb.) dağıtımında ve satışında çalışanlar, Kamu personelleri. Kısıtlama getirilen köylerimizde ibadethanelerde Covid-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için; toplu olarak ibadet edilmesi 24/11/2020 Salı günü saat 00:00 itibari ile geçici olarak ertelenmiştir. Cenaze namazlarının (vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak) bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınacaktır.

Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlar bilgilendirilecektir.

Gönüllülere ilk aşı
KORONAVİRÜS
Gönüllülere ilk aşı

Berber, Kuaför, güzellik salonu vb. İş yerlerinin faaliyetleri 24.11.2020 Salı günü saat 00:00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacaktır. Köyde yaşayan vatandaşların maske kullanımının ve sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanacaktır. Köyde ikamet eden vatandaşlarımızın köylerinde kendi evlerinde kalmaları esası ile kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklanacaktır. Köy minibüsleri, işçi servisleri vb. her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş-çıkışının geçici bir süreliğine kısıtlanacaktır. Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Biriminin köyde ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacak, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama / yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi / ekip ve araç görevlendirilecektir.

Gerekli güvenlik önlemleri Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınacaktır.

Kısıtlama getirilen köylerimizde tüm eğitim-öğretim faaliyetleri geçici süreliğine ertelenecektir. Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Köylerin giriş ve çıkışları kontrol amacıyla jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Torbacılara şafak baskını: Özel harekat kapıyı kırdı köpekler didik didik aradı
FOTOĞRAF 19
Title
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Title
Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Title
Söz konusu şahısların adreslerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girip güvenlik önlemi aldı.
Title
Ardından özel harekat timi sokağa girerek koçbaşıyla kapıyı kırıp baskın düzenlendi.
Title
Yapılan baskınlarda dedektör köpekler şahısların evlerini didik didik aradı.
Title
Yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Title
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Torbacılara şafak baskını: Özel harekat kapıyı kırdı köpekler didik didik aradı
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla kapıları kırıp baskın düzenlerken, yapılan baskınlarda dedektör köpekler şahısların evlerini didik didik aradı.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
FOTOĞRAF 4
Title
İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor.
Title
Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.
Title
Denizde ise görüş mesafesi düştü.
Title
Sis özellikle Sarıyer ve İstinye civarında etkili oluyor.
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.


Abone Ol Google News
Çöplük oldu

Çöplük oldu

​Lüks tatilin bedavaya sunulduğu yerde içler acısı görüntü.
Milyonluk araçtaisyan ettiren arıza!

Milyonluk araçta
isyan ettiren arıza!

Peş peşe gelen şikayetler kafaları karıştırıyor.
Azerbaycano bölgeyi de alacak

Azerbaycan
o bölgeyi de alacak

​Ermenistan'da 'savaş henüz bitmedi' iddiası.

​Azerbaycan Ermenistan'a karşı kullanmıştı.

Canıma tak etmişti

Canıma tak etmişti

​Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki gencin sözleri şok etti.

Trump pes etti

Trump pes etti

Yönetimi Biden'ın ekibine devrediyor.

Torbacılara<br>şafak baskını

Torbacılara
şafak baskını

Özel harekat polisleri kapıyı kırdı, köpekler aradı.
Vaka patladı<br>talepler arttı

Vaka patladı
talepler arttı

​Bağış yapmak isteyenlerin oranı yüzde 92.
Önceki yaver de FETÖ’cü çıktı

Önceki yaver de FETÖ’cü çıktı

​İtirafçı bir askerin teşhisiyle deşifre oldu.
Enerjimiz dönüşüyor

Enerjimiz dönüşüyor

​Türkiye Enerji Görünümü Raporu açıklandı.
B-52'ler niye <br>sevk edildi?

B-52'ler niye
sevk edildi?

​Uçakların hangi ülkede görev yapacağına dair detay verilmedi.
İkinci Kandil'e kuşatma

İkinci Kandil'e kuşatma

​Sincar'da tansiyon yükseliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.