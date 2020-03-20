Gündem Canavar direksiyonda 213 promil alkollü şoförün ehliyetine 3 kez el konuldu
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Canavar direksiyonda: 213 promil alkollü şoförün ehliyetine 3. kez el konuldu

Antalya’da ters yönden gelen otomobil, gençlik merkezi önünde kavşakta dönmekte olan araca çarptı. 213 promil alkollü olduğu belirlenen şoförün ehliyetin el konuldu. Trafik canavarının daha önce aynı suçtan 2 kez daha ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kazaya karışan iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Kazaya karışan iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların canını hiçe sayarak alkollü bir şekilde direksiyona geçen sürücülerin son durağı Antalya oldu. Manavgat ilçesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden gelen Salih Düver’in kullandığı 07 AGZ 706 plakalı otomobile, yine aynı istikametten ters yönden gelen Fikret Özen’in kullandığı 07 LH 105 plakalı otomobil çarptı.

Araçlar, büyük hasar aldı.

5 yıl trafikten men edildi

Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmazken, ters yönden gelerek kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Fikret Ö.’nün 213 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada şoförün ehliyetine 2016 ve 2018 yıllarında alkollü araç kullanmaktan 2 kez el konulduğu belirlendi. Fikret Ö.’nün ehliyetine 3. kez 5 yıllığına el konulurken, 2 bin 473 TL de para cezası uygulandı.

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