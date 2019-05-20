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Gündem Canikliden Rabia Nazın babası için açıklama Davalar hakaret ve iftirayla ilgili
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POLİTİKA GİRESUN

Rabia Naz'ın babasına açılan davalar hakkında Nurettin Canikli'den açıklama

Canikli'den Rabia Naz'ın babası için açıklama: Davalar hakaret ve iftirayla ilgili

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir" dedi.

Haber Merkezi IHA
Nurettin Canikli.
Nurettin Canikli.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile aralarındaki davalara ilişkin açıklama yaptı.

Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan'ın, kendisini olayı örtbas etmekle suçladığını kaydeden Canikli, "Bunun ardından, sosyal medya hesabımdan olayın örtbas edilmesi veya yönlendirilmesi iddialarına ilişkin olarak hiçbir ilişkimin bulunmadığını, olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım" ifadesini kullandı.

Şaban Vatan tarafından atılan bazı mesajlar.

Her iki Bakanı da aradım

"Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim" diyen Canikli, şöyle devam etti:

"HSK, daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdi. Ayrıca soruşturma yeni baştan başlatıldı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili olarak yeniden inceleme başlattı. Ayrıca, tarafsız sivil inisiyatifler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan.
  • Ben de Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için TBMM’nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulacak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve olayın bütün yönleriyle TBMM tarafından da incelenmesini talep eden araştırma önergesi verdim.
  • Bütün bunlara rağmen baba Şaban Vatan, şahsımla ilgili olarak sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti. Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim. Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir."

Şaban Naz'ın sosyal medya hesabında attığı bazı mesajlar.

"Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir" diyen Canikli, şunları söyledi:

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"Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan’ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum. Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir.

Acılı baba olmak, olayla ilgili hiç bir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum."

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