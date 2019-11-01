Gündem Çankaya Belediyesine ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
3. SAYFA

Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesine ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankara-Bala kara yolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, 06 DM 0124 plakalı servis aracı, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikamete geçen servis aracı, daha sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 26 kadın ve 3 çocuk yaralandı. Yaralananlar arasında bir hemşirenin olduğu öğrenildi.

Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi
OYNAT 00:32
Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi
Ankara-Bala yolunda sağlık taramasından geçirilen kadınların bulunduğu Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

DHA

Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar mahallelerinde oturduğu ve sağlık taraması için geldiği şehir merkezinden, Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla döndüğü öğrenildi.

İBBnin zaten öyle bir yetkisi yok

İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

Bakan Kurum'dan Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin açıklama.
Serbest kalır kalmaz aynı suçu işledi

Serbest kalır kalmaz
aynı suçu işledi

14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulundu.
PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

​2 yılda işkence ile şehit ettiği muhalif sayısı 110'u aştı.
Belediye servis <br>aracı kaza yaptı

Belediye servis
aracı kaza yaptı

Çankaya Belediyesi'nin servis aracının devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Soruşturmada<br>yeni perde

Soruşturmada
yeni perde

​Senatonun üçte ikisinin oy kullanması gerekiyor.
Tam 2 ay oldu

Tam 2 ay oldu

​HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.
İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PYD'nin bitmesi demektir'.
Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluşuyor.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kendimi ve<br> 2 çocuğumu patlatacaktım

Kendimi ve
2 çocuğumu patlatacaktım

DEAŞ'lı kadın teröristten korkunç itiraf.
Balıkçıları<br> rahatlatan karar

Balıkçıları
rahatlatan karar

Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler için mahkeme kararını verdi.
Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Sıcaklıklar tekrar 20 derecenin üzerini görecek.
'Çitlere elektrik verelim'

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Van'da fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

Hasta kılığına giren polisler tarafından gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.