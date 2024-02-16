Çankaya’da ince hesaplar

Güner'in Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası olması kadar avukatlık kariyerinde de Özel ve Ağbaba ile kısıtlı kalması da eleştiri başlıkları arasında yer aldı.

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, Güner için, "Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile olan ilişkisi, Çankaya'nın geleceğine dair ipuçları içeriyor. Olası bir seçim başarısızlığı halinde, Ağbaba, Çankaya gibi her açıdan önemli bir ilçeyi elinin altında görmek istiyor olabilir. Özel ise, İstanbul'da yaşanacak herhangi bir yenilginin faturasının kendisine mal edilmesi karşısında, parti içindeki karşıtlarından gelecek atakların önü kesebilmek için Çankaya'yı garantide tutmak niyetinde" değerlendirmesinde bulundu.