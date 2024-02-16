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Çankaya’da ince hesaplar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “İçime sindi” ve “Avukat parantezine almak büyük haksızlık” diyerek desteklediği Çankaya adayı Güner'e yönelik CHP içinden yeni eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 16/02/2024 الجمعة
Güncelleme: 01:43 - 16/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Veli Ağbaba.
Veli Ağbaba.

Güner'in Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası olması kadar avukatlık kariyerinde de Özel ve Ağbaba ile kısıtlı kalması da eleştiri başlıkları arasında yer aldı.

MEVZİ TUTUYORLAR

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, Güner için, "Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile olan ilişkisi, Çankaya'nın geleceğine dair ipuçları içeriyor. Olası bir seçim başarısızlığı halinde, Ağbaba, Çankaya gibi her açıdan önemli bir ilçeyi elinin altında görmek istiyor olabilir. Özel ise, İstanbul'da yaşanacak herhangi bir yenilginin faturasının kendisine mal edilmesi karşısında, parti içindeki karşıtlarından gelecek atakların önü kesebilmek için Çankaya'yı garantide tutmak niyetinde" değerlendirmesinde bulundu.



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
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