Gündem Canları hiçe sayılan onlarca mülteci Muğla açıklarında kurtarıldı
MUĞLA

Canları hiçe sayılan onlarca mülteci Muğla açıklarında kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

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Haber Merkezi AA
Canları hiçe sayılan onlarca mülteci Muğla açıklarında kurtarıldı
Kurtarılan ve yakalanan 62 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te 43, Dalaman'da 19 olmak üzere farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

  • Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı. Kurtarılan ve yakalanan 62 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris'teki lastik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

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