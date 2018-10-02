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KONYA

Konya haberleri: Saka kuşu avcısına bin 654 lira para cezası

'Canlı mühre' ile yakalandılar: İşte aldıkları ceza

Konya'da saka kuşunu 'canlı mühre' olarak kullanıp, yine saka kuşu avlamak istediği öne sürülen R.A.'ya bin 654 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
'Canlı mühre' olarak kullanılan saka kuşu, kafes ve kapan tertibatıyla birlikte ele geçirildi.
'Canlı mühre' olarak kullanılan saka kuşu, kafes ve kapan tertibatıyla birlikte ele geçirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesi yakınları yaptığı kontrolde R.A.'yı 'canlı mühre' olarak kullandığı saka kuşu, kafes ve kapan tertibatıyla birlikte yakaladı.

R.A., ekiplere bölgede oturduğunu 'canlı mühre' olarak kullandığı ileri sürülen saka kuşunu 2 yıl önce yaralı olarak bulduğunu, iyileştirip, köpeğiyle birlikte gezmeye çıktığını iddia etti.

  • Ekipler, saka kuşunu doğaya bırakırken, R.A. hakkında da Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan bin 654 lira para cezası uyguladı.

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