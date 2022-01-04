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ANTALYA

Cansız mankeni bile soyan hırsızlar yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2021’in son gününde tezgahtakilerle yetinmeyip cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri bile çalan, Kapalı Çarşı’da 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Cansız mankeni bile soyan hırsızlar yakalandı
Cansız mankeni bile soyan hırsızlar yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2021’in son gününde tezgahtakilerle yetinmeyip cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri bile çalan, Kapalı Çarşı’da 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

3 YILDIR BEKÇİ YOK


Çarşı esnafı arasında birlikteliğin sağlanamaması nedeniyle 3 yıldır bekçisi bulunmayan Kapalı Çarşı’da, 2021 yılının son gecesi yaşanan hırsızlık olaylarının failleri yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık olayının faillerini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asayiş ekipleri tarafından yakalanan Y.K. (13), R.K. (14), E.D. (15) isimli suça sürüklenen çocuklar ile B.D. (25), Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Y.K., R.K., E.D. ve B.D.’nin önceden de hırsızlık olaylarına karıştıkları ve kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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