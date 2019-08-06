Gündem Cansuyu kurban ekipleri yola çıkmaya başladı
İSTANBUL

Cansuyu kurban ekipleri yola çıkmaya başladı

Cansuyu 2019 Kurban Organizasyonu çerçevesinde ilk Kurban ekibi yola çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cansuyu Derneği
Cansuyu Derneği

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yurt içinde ve yurt dışında yapacağı kurban organizasyonu için bütün hazırlıklarını tamamladı. Dernek, bu yıl da Kurban Bayramı’nda Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde mazlum ve muhtaçlar için kurbanlar kesecek.

2019 Kurban Organizasyonunda 3 kıtada 21 ülke ve 50 farklı bölgede kurban kesimleri gerçekleştirecek olan Cansuyu, ekiplerini bölgelere göndermeye başladı. Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Etiyopya grubu bölgeye gitmek üzere yola çıktı. Bölgede bir seri görüşmeler ve proje toplantıları da yapmak amacıyla Etiyopya'ya hareket eden Cansuyu Ekibi, yakın zamanda darbe gerçekleştirilen Etiyopya'da Kurban çalışmaları dışında çok önemli projeler gerçekleştiriyor.

Cansuyu Etiyopya Ekibi’nin başında bulunan Cansuyu Genel Başkan Danışmanı İsmail Mansur Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir: “2012 yılından itibaren temel hak ve özgürlükler alanında sıkıntılar yaşanan bölgenin AFAR, OGADEN ve Güney eyaletlerinde Cansuyu Derneği olarak çok önemli projeler gerçekleştirdik. Heyetimiz devlet kuruluşlarıyla da proje işbirliği konusunda görüşmeler yapacak.” dedi.

22 Haziran'da Etiyopya’nın Amhara bölgesinde yaşanan darbede, Başbakan Abey Ahmed’in darbeyi bastırıldığına ve kısa sürede normalleşmeyi sağladığına değinen Özdemir; “Abey Ahmed ile görüşecek olan heyetimiz bölgenin önemli kuruluşlarından PDN ve IMAN ile de ortak projeler başlatacak.” dedi.

Etiyopya’da yaklaşık 3 bölgede kesilecek kurbanlar için hazırlıklar sürüyor. Ekip bölgeye ulaştıktan sonra Kurban Bayramı’nda kesimleri yapıp bütün görüntüleri tek tek kayda alacak. Bu görüntüler daha sonra bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştıracak.

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