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Gündem Çantanın içinden 40 bin liralık kolye çıktı Sahibine teslim edildi
ANTALYA

Çantanın içinden 40 bin liralık kolye çıktı: Sahibine teslim edildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekibi 40 bin liralık altın kolye buldu. Çantanın içinden çıkan kolye sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA AA
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde görevli zabıtalar tarafından bulunan çanta, içindeki 40 bin lira değerinde altın kolyeyle beraber teslim edildi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde görevli zabıtalar tarafından bulunan çanta, içindeki 40 bin lira değerinde altın kolyeyle beraber teslim edildi

Antalya Korkuteli'nde Zabıta Amirliğindeki görevli zabıtalar bir kadın çantası buldu. Çantanın içerisindeki 40 bin lira değerindeki altın kolye sahibine teslim edildi.

  • Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli zabıtalar, rutin devriye görevleri sırasında Alaaddin Mahallesi Baraj mevkisinde bir kadın çantası buldu.

Aslı Deke, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Çantanın içinde 40 bin lira değerinde altın kolye olduğu tespit edildi.

Çantanın Aslı Deke'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından çanta sahibine teslim edildi.

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