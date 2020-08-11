Çantanın içinden 40 bin liralık kolye çıktı: Sahibine teslim edildi

Antalya Korkuteli'nde Zabıta Amirliğindeki görevli zabıtalar bir kadın çantası buldu. Çantanın içerisindeki 40 bin lira değerindeki altın kolye sahibine teslim edildi.
- Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli zabıtalar, rutin devriye görevleri sırasında Alaaddin Mahallesi Baraj mevkisinde bir kadın çantası buldu.
Çantanın içinde 40 bin lira değerinde altın kolye olduğu tespit edildi.
Çantanın Aslı Deke'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından çanta sahibine teslim edildi.