Çantasından sahte 416 bin lira çıktı: 'Haberim yoktu' dedi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

DHA

GÜNDEM Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı piyasa sürerken yakalandı: Her yerde var

Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin çantasından bin 482 adet 200 liralık, bin 202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Toplamda 416 bin 600 lira olan sahte para incelenmek üzere emniyete götürüldü.

DHA

"Sahte para olduğundan haberim yoktu"

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

DHA

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nezir E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle cezalandırıldı.

REKLAM

DHA