Gündem Çantasından sahte 416 bin lira çıktı Haberim yoktu dedi
ADANA

Çantasından sahte 416 bin lira çıktı: 'Haberim yoktu' dedi

Adana'da polisin şüphe üzerine durduğu otobüste yaptığı aramada, yolculardan 59 yaşındaki Nezir E.’nin çantasından bin 482 adet 200 liralık, bin 202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Gözaltına alınan Nezir E.'nin ifadesinde, “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Çantasından sahte 416 bin lira çıktı: Haberim yoktu dedi - Adana haberleri
Ele geçirilen sahte paralar.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

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Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin çantasından bin 482 adet 200 liralık, bin 202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Toplamda 416 bin 600 lira olan sahte para incelenmek üzere emniyete götürüldü.

DHA

"Sahte para olduğundan haberim yoktu"

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

DHA

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nezir E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle cezalandırıldı.

DHA


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