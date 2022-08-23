Çapa’da adrese teslim ihale: Kamu milyonlarca lira zarara uğratılıyor

Her yıl binlerce hastanın yatılı tedavi gördüğü Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi’nin yemek işi, 4 yıldır ihalesiz pazarlık usulüyle birkaç firma tarafından sağlanıyordu. Bu firmalar piyasanın çok üzerinde fiyatlarla hizmet veriyor ve kamu milyonlarca lira zarara uğratılıyordu. Bu yıl ihaleye çıkma kararı alındı ancak hazırlanan şartname şaibeleri daha da artırdı.

ADRESE TESLİM ŞARTNAME

Şartnameye, Çapa’ya 4 yıldır pazarlık ve fahiş fiyatlarla hizmet veren firmaların dışında kimsede olmayan, işle alakası bulunmayan belgeler eklendi. Sektör temsilcileri, işle alakası olmadığı halde eklenen maddelerin şartnameyi adrese teslim hale getirdiğini, şartnameden dolayı ihaleye halihazırda yemek işini yapanların dışında herhangi bir firmanın katılmasının imkansız olduğunu belirtti. Rekabet ortamı oluşmayacağı için de kamunun milyonlarca lira zarar etmeye devam edeceği vurgulandı.

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YAKLAŞIK MALİYET OYUNU

İhaleye girmek isteyen firmaları devre dışı bırakmak için başvurulan ikinci yöntem ise yaklaşık maliyet hesapları. Adrese teslim şartname tanzim eden kurum ilgililerinin, organize çalışan bazı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyeti yükseltmeye çalıştığı, düşük fiyat veren firmaların bu yolla devre dışı bırakılmak istendiği öne sürülüyor. Yaklaşık maliyetleri kontrol etmekle sorumlu kişilerin, fahiş kar elde etmek isteyen firmaların ortalamayı yükseltmesine göz yumduğu ileri sürülüyor.

Yemek fiyatları her yerden pahalı

Halihazırda faaliyet yürüten firmaların Çapa’ya fahiş fiyatlarla yemek verdiği belirtiliyor. Fakültenin, Haseki, Yedikule, Küçükçekmece Devlet, Kuzey ve Güney Hastaneleri gibi kamu hastanelerinin kat kat üzerinde fiyatlarla yemek satın aldığı biliniyor. Hatta sektörde marka olan büyük lüks özel hastanelerin bile Çapa Tıp Fakültesi’nden ucuza kalite standartlarında yemek satın aldığı ifade ediliyor.

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