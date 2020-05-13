Çaptığı yayaya 'Abartıyorsun' diyerek tepki gösterdi

Ekonomi

Bez maske izni ihracatçıları sevindirdi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Ticaret Bakanlığı'nın çok kullanımlık maske ihracatını serbest bırakması sektörde büyük bir memnuniyet yarattı. İşletmeler, kapasitelerinin yüzde 15-20'sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracak, karar sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacak." dedi.