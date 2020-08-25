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Gündem Caretta caretta yuvalarını kepçeyle talan edenler cezasız kalmadı 442 bin lira ödeyecekler
ANTALYA

Caretta caretta yuvalarını kepçeyle talan edenler cezasız kalmadı: 442 bin lira ödeyecekler

Antalya'da Beykonak sahilinde kepçe ile sahildeki caretta caretta yuvalarına zarar verilmişti. Olay, çevrecilerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, ezilen yumurtaları martılar yemişti. Çevre katliamının ardından harekete geçen Doğa Koruma Milli parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Kumluca Belediyesi’ne 442 bin 482 lira idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Caretta yuvaları ezilmiş, yumurtaları martılar yemişti.
Caretta yuvaları ezilmiş, yumurtaları martılar yemişti.

Önceki gün Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline gelen belediyeye ait iş makinesi, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi. Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Tutanak tanzim edildi

Kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Barklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edildi ve biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle belediyeye toplamda 442 bin 482 tl idari para cezası uygulandı. Şahıslar için 73 bin lira olan ceza, 2872 sayılı çevre konunun 20. maddesine göre kurum, kuruluş ve ve işletmelere 3 katı olduğu ve iki ayrı noktada suç işlendiği için rakam 442 bin liraya yükseldi.

Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
FOTOĞRAF 12
Title
Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtıldığı ileri sürüldü.
Title
İş makineleri, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu.
Title
Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi.
Title
Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.
Title
Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü.
Title
Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar.
Title
Belediyeden açıklama <br> <br> Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu , “Çalışmadan bizim haberimiz yok, araştırıp açıklama yapacağız dedi,
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Antalya'da Beykonak sahilinde kepçe ile sahildeki caretta caretta yuvalarına zarar verildiği iddiası çevrecilerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, ezilen yumurtaları martılar yedi.



İki yıl önce vatandaşa 60 bin lira ceza uygulanmıştı

Aynı noktada iki yıl önce gece karanlıkta sahile girip caretta caretta yuvalarını yıktığı için Emrah Ay isimli vatandaşa yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ‘biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verilmişti.

Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
FOTOĞRAF 12
Title
Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtıldığı ileri sürüldü.
Title
İş makineleri, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu.
Title
Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi.
Title
Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.
Title
Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü.
Title
Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar.
Title
Belediyeden açıklama <br> <br> Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu , “Çalışmadan bizim haberimiz yok, araştırıp açıklama yapacağız dedi,
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Title
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Sahildeki caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi
Antalya'da Beykonak sahilinde kepçe ile sahildeki caretta caretta yuvalarına zarar verildiği iddiası çevrecilerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, ezilen yumurtaları martılar yedi.


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