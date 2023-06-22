Cargill’in Yarının Kadın Liderleri Programı dördüncü yılında etkisini ikiye katlıyor

“Cargill’in kadın liderler konusundaki vizyonu beni çok mutlu ediyor. Hayatta karşımıza 10 fırsat çıkar, bu fırsatların beşini değerlendiririz ve biri bizi çok ileri taşır. Yeni nesiller üzerinde böylesine etkili bir fırsatı ilk elden deneyimleyen biri olarak kendimi çok şanslı görüyorum. Hayatımın her döneminde bunu gururla söyleyeceğim. Tüm bu girişimlerin kapsamının daha da genişlemesini, daha çok gence ulaşmasını dilerim”