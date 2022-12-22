Konya'daki çarpışan otomobillerden biri tramvay yoluna devrildi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu senaryo tutmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ''Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir'' açıklamasında bulundu. 'Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz' diyen Erdoğan, ''Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik. Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız'' ifadelerini kullandı.