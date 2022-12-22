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KONYA

Konya'daki çarpışan otomobillerden biri tramvay yoluna devrildi

Konya’da tramvay yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, araçlardan birinin rayların üzerine devrilmesi sonucu tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu.

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Haber Merkezi İHA
Çarpışan otomobillerden biri tramvay yoluna devrildi - Konya haberleri
R.D. idaresindeki 59 UN 064 plakalı araç, E.Ü. idaresindeki 34 HC 5334 plakalı araç ile çarpıştı.

Konya'daki kaza saat 12.30 sıralarına İstanbul Yolu 1. Organize alt geçit içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 59 UN 064 plakalı araç, E.Ü. idaresindeki 34 HC 5334 plakalı araç ile çarpıştı.

İHA

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın etkisi ile bir aracın tramvay yoluna devrilmesinden dolayı tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu. Araçların kaza yerinden çekici marifetiyle kaldırılması üzerine trafik tekrardan açıldı.

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