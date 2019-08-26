Çarşafla firar etmişti arazide yakalandı

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Şüpheli adres değişikliğine inceleme

İçişleri Bakanlığı şüpheli adres değişiklikleri için harekete geçti. 81 il’e gönderilen genelgeyle, ibraz edilen belgelerin şüpheli olması, yirmi gün içerisinde belirli aralıklarla adres değişikliği yapılması ve bildirim yapılan adreste kayıtlı kişi sayısının yirmiyi aşması durumunda inceleme başlatılacak.