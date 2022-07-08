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SAKARYA

Çarşaflı kadınlara nefret kusmuştu: Tıbbi sekreter açığa alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cep telefonuyla çarşaflı kadınların videosunu çekerek sosyal medyasında nefret paylaşımında bulunan tıbbi sekreter açığa alındı.

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Haber Merkezi AA
Çarşaflı kadınlara nefret kusmuştu: Tıbbi sekreter açığa alındı
Çarşaflı kadınlara nefret kusmuştu: Tıbbi sekreter açığa alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cep telefonuyla çarşaflı kadınların videosunu çekerek sosyal medyasında nefret paylaşımında bulunan tıbbi sekreter açığa alındı.

"SİZDEN NEFRET EDİYORUM" DİYEREK PAYLAŞMIŞTI

Sakarya Valiliğince, Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan B.G. isimli kadının, sosyal medya hesabında, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum." yazısıyla çarşaflı kadınların videosunu paylaşması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

AÇIĞA ALINDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında B.G, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla açığa alındı.

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