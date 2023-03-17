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Çarşamba Belediyesi Kahramanmaraş’ta iftar çadırı kuruyor

Samsun’un Çarşamba Belediyesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta iftar çadırı kuruyor. Çadırlarda vatandaşlara iftar ve sahurda bin kişilik yemek hazırlanacak.

Haber Merkezi
17:15 . 17/03/2023 Cuma
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Çarşamba Belediyesi Kahramanmaraş’ta iftar çadırı kuruyor

Çarşamba Belediyesi Kahramanmaraş’ta iftar çadırı kuruyor

Çarşamba Belediyesi, ülkemizde yaşanan asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için çalışmaya devam ediyor. Ramazan ayında deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta bin kişilik iftar çadırı kuracak olan Çarşamba Belediyesi, 30 gün boyunca vatandaşlara hem iftar hem de sahur da yemek ikramında bulunacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “On bir ayın sultanı Ramazan’a giriyoruz. Bu yıl hüzünlü ve buruğuz. Depremin yaralarını hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının bereketini, Kahramanmaraşlı depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaşmak için bölgeye bin kişilik iftar çadırı kuruyoruz. Belediye çalışanlarımız uygun bir alan ve planlama için bölgeye gittiler. Çadırların kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Çarşamba Belediyesi Aşevimiz depremin yaşandığı ilk zamanlarda da bölgede yüzlerce insannımıza sıcak yemek ikramında bulunmuştu. Şimdi de Çarşambalı hayırsever hemşehrilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla Çarşamba Belediyesi Aşevi olarak kuracağımız iftar çadırımız ile Ramazan boyunca her gün iftar ve sahurda vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunacağız. İnşallah tüm Türkiye el ele vererek bugünleri de aşacağız. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Ülkemizi, milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.


#çarşamba
#kahramanmaraş
#iftar çadırı
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