Casusluk suçundan yargılanıyordu: DEVA Partili Metin Gürcan'a ikinci kez tahliye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya: Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Altılı masa adaylarını açıklamama nedenlerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyor. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça ondan soğuyor sırt çeviriyor? Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi gören buz misali itibar ve zemin kaybediyor?' şeklinde konuştu.