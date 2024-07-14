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Çatalca'da gaz yüklü tanker devrildi: İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu

Çatalca'da, gaz yüklü tanker devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken, İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

11:49 - 14/07/2024 Pazar
AA
TEM Otoyolu'nda tanker devrildi, İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.
TEM Otoyolu'nda tanker devrildi, İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Çatalca'da, gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapandı.


Otoyolda, Hezarfen Havaalanı mevkisinden Mahmutbey'e seyreden M.B. idaresindeki 31 ALN 097 gaz yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü M.B. ile yanındaki 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


TEM Otoyolu trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı.


Ekiplerin yola devrilen tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.


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