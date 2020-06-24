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İSTANBUL AKTÜEL

Çatalca'da hortumun gelişini böyle görüntülediler: Canımızı zor kurtardık

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış, sele dönüşmüş, başta Esenyurt olmak üzere çok sayıda bölgede felaket yaşanmıştı. Çatalca'da ise dev bir hortum görüntülenmişti. Korku dolu anların yaşandığı o anları cep telefonlarıyla çeken ve evleri büyük zarar gören aile konuştu. Büyük korku yaşadığını belirten 70 yaşındaki Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Dev hortum birçok eve zarar verdi.
Dev hortum birçok eve zarar verdi.

Çatalca'da etkili olan hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi. Bir aile hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntülerken korku dolu anlar yaşadı.
Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortum bölgedeki evlere büyük zarar verdi. Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar su basan evleri tahliye etmeye çalışıyor.

İstanbul’da korku dolu anlar: Dev hortum oluştu
GÜNDEM
İstanbul’da korku dolu anlar: Dev hortum oluştu

"Ne yapacağımızı bilemedik"

Hortumda evi zarar gören Mahmure Çağan, "Çok kötü olduk. Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.Bir diğer vatandaş, "Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti" ifadelerini kullandı. Rıdvan Anıt, "Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi" dedi.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
GÜNDEM
İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

İstanbul sağanak vurdu: Esenyurt’ta vatandaşlar midibüsün üzerinde mahsur kaldı
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İstanbul sağanak vurdu: Esenyurt’ta vatandaşlar midibüsün üzerinde mahsur kaldı


  • Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki Cemile Koç, kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evi su basan Cemile Koç'u komşuları evinden penceresinden çıkardı. O anlar anlatan Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde" diye konuştu.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
FOTOĞRAF 34
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Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde etkili olan yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.
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Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.10 itibarıyla İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.
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Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.
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Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.
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Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.
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Arnavutköy Anadolu Mahallesinde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşatırken, esnaf mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.
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İstanbul'daki kuvvetli sağanakla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu.
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İstanbul'daki kuvvetli sağanakla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu.
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Ortaköy'de, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalarla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Sultangazi'de biranda etkili olan dolu ve sağanak yağıştan sonra, vatandaşlar koruma amaçlı araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi.
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Çekmeköy Madenler Köprüsünün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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Bazı vatandaşların araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü.
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
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İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak dolu hortum: İstanbul'da beklenen sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı
GÜNDEM
Sağanak dolu hortum: İstanbul'da beklenen sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı
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