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Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, fiziki yapısı ile çevre düzenlemesi tamamlanan 28 bin 500 metrekarelik bir alana sahip Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi ülke turizmine hizmet etmek için gün sayıyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yaklaşık 10 bin yıllık Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazla tanınması için şehre kazandırdıkları merkezle bölgeye gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlayacaklarını dile getirerek, bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diledi.

04:00 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona gelindi. Başkan Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’nın, en önemli miraslarından birisinin de 10 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük olduğunu ifade etti.


KISA SÜREDE TURİZME KAZANDIRACAĞIZ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Konya’nın bu önemli değerini korumanın ve sonraki kuşaklara aktarmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz ülke turizmine hizmet etmek için artık gün sayıyor. Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazla tanınması için şehrimize kazandırdığımız merkezimizle bölgeye gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlayacağız ve bilgilendireceğiz. Fiziki inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlanan merkezin

iç tefrişatını da tamamlayıp kısa süre içinde şehrimizin turizmine kazandıracağız” diye konuştu.


EN BÜYÜK AHŞAP KAMU YATIRIMI

Merkezin aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ahşap kamu yatırımı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Konyamızın turizmden aldığı payı en yükseğe çekmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Konya ve ülke turizmine değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi 28 bin 500 metrekare proje alanından oluşuyor.


#Çatalhöyük
#Uğur İbrahim Altay
#UNESCO
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