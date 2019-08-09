Gündem Çatı çökmesi ihbarına gitti Kendi evi olduğunu görünce şok geçirdi
DENİZLİ

Denizli Bozkurt'ta deprem sonrası 'çatı çökmesi' ihbarına gitti: Kendi evi olduğunu görünce şok geçirdi​

'Çatı çökmesi' ihbarına gitti: Kendi evi olduğunu görünce şok geçirdi

Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde "çatı çökmesi" ihbarına giden itfaiye eri, depremde zarar gören evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı.

Haber Merkezi AA
Eve giren itfaiye eri Bektaş, çatısında çökme olmayan odadan eşini ve iki çocuğunu dışarı çıkardı.
Eve giren itfaiye eri Bektaş, çatısında çökme olmayan odadan eşini ve iki çocuğunu dışarı çıkardı.

Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Servis'e bir evin çatısının çöktüğü ihbarı yapıldı. İhbar Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt şubesine bildirildi.

Eşi ve iki çocuğunu dışarı çıkardı

Bunun üzerine ekip arkadaşları ile göreve çıkan itfaiye eri Özgür Bektaş, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

  • Eve giren Bektaş, çatısında çökme olmayan odadan eşini ve iki çocuğunu dışarı çıkardı. Bektaş, evinin diğer odalarını büyük bir üzüntü ile dolaşarak çökme olan yerleri inceledi.

Meydana gelen olayda Bektaş'ın eşyalarının da zarar gördüğü ve evde büyük hasar oluştuğu öğrenildi.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntüler
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Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu.
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Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.
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Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı.
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Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.
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Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntüler
Denizli Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.


Denizli’de deprem sonrası heyelan anı kameralara yansıdı
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Denizli’de deprem sonrası heyelan anı kameralara yansıdı
Denizli'deki 6,0 şiddetindeki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan bir vatandaşın yoldan geçtiği sırada meydana gelirken cep telefonu anbean görüntülendi.

Denizli'deki deprem sonrası ilk kareler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.
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İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Denizli'deki deprem, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi.
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Çok sayıda ev ve yapıda hasarın meydana geldiği depremde en büyük teselli ise can kaybı olmaması oldu.
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AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem sonrası 23 kişi hastanelere başvurdu.
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Şehir genelinde ağır hasarlı diye adlandırılan bina sayısı ise 10.
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Genellikle yıkımın olduğu yapıların ise kerpiç evler olduğu ifade edildi.
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İşte 6 büyüklüğündeki deprem sonrası il genelinde objektiflere takılan kareler...
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Denizli'deki deprem sonrası ilk kareler
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda evde hasar meydana gelirken, hastanelere 23 kişinin başvuruda bulunduğu açıklandı. Depremin ardından ajanslara düşen ilk karelerde ise evlerde meydana gelen hasarlar göze çarptı.


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