Gündem Çatıda yapılan mangal kötü bitti Yangın patlamalara neden oldu
İSTANBUL

Çatıda yapılan mangal kötü bitti: Yangın patlamalara neden oldu

Bağcılar’da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu çıkan yangın geceyi aydınlattı. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşların cep telefonu ile çekilen görüntülerde alevlerin boyları tedirgin etti.

Haber Merkezi İHA
Çatıda yapılan mangal kötü bitti: Yangın patlamalara neden oldu
Çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Yangın saat 22.15’te Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 787. Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek çatı katında patlamalara sebep oldu.

  • Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı çatı katında maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Alevlerin boyu geceyi aydınlattı

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çatı katındaki alevlerin boylarının korkuttuğu görüldü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonrasında belli olacak.

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