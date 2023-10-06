Çatlak büyüyor: Altay da saf değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan İstanbul kongresi öncesinde her türlü riski asgariye indirgemek için cephesini genişletecek yeni adımlar atıyor. Kılıçdaroğlu’nun Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak gibi muhaliflerden sonra yeni isimleri saflarına kattığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun değişimcilerin Zoom toplantısına katılan eski Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ı da yanına çektiği iddia edildi.

Engin Altay

ÖZEL’LE ARASINA MESAFE KOYDU

CHP’de değişimin fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket eden isimlerin Zoom üzerinden yaptıkları Kılçdaroğlu’nu devirme toplantısının ardından patlak veren krizde yeni bir aşamaya geçildi. Altay’ın, bir süredir Kılıçdaroğlu ve ekibine yakın durduğu, adaylığını açıklayan Özgür Özel’le de arasına mesafe koyduğu bildirildi. İmamoğlu’nun Zoom toplantısına katılan Engin Altay’ın yakın zamanda saf değiştirdiği iddia edildi.

GENEL MERKEZ ETKİSİ

Edinilen bilgiye göre, CHP’de mayıs seçimlerinin kazanılması halinde adı Meclis Başkanlığı için geçen eski Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Genel Kılıçdaroğlu ile hareket ediyor. Değişimcilerin Zoom üzerinde yaptığı cunta toplantısına katılan Altay, Özel-İmamoğlu hizbinden koptu. Adaylığını açıklayan Özel’le arasına mesafe koyan Altay’ın bu kararında genel merkez etkili oldu. Kılıçdaroğlu’nun büyük kurultayı kazanması halinde, görevinden istifa edecek Grup Başkanı Özgür Özel’in yerine Altay’ı getirilmesi bekleniyor.

Zoom cuntasında kan kaybı

Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği ve bir saat kadar süren 9 Temmuz’da yapılan Zoom görüşmesinde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu’nun eski kurmayları Engin Altay, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl de toplantıya katılmıştı.







