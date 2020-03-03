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POLİTİKA

Çavuşoğlu: AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunları durduracak noktada değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir" dedi. Çavuşoğlu, Avrupa'ya giden göçmenlere ilişkin, "Bunları durduracak noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dominic Raab - Mevlüt Çavuşoğlu
Dominic Raab - Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir.

Kimseyi zorla Türkiye’de tutamayız.

Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını hatırlatmak isterim.

Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündekli çabalarımıza Birleşik Krallığın destek vereceğinden şüphemiz yok.

(Avrupa'ya giden göçmenler) Bunları durduracak noktada değiliz.

Yunan polisi göçmenleri dövüp, gasp edip, çıplak halde geri gönderdi
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Göçmenlerin, Edirne'den Yunanistan'a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye'ye geri gönderiliyor.
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Yunanistan tarafına geçen Afgan grup, Yunan polisince soyulup, dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi.
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Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaları alınan Afgan Ali Haskani de, Yunan polisi bize çok kötü davrandı. Sopayla her yerimize vurdu. Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler diye konuştu.
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Öte yandan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Edirne'ye gelen binlerce göçmen, geceyi Edirne Otogarı'nda geçiriyor.
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Otogarda işletmeci olan Mustafa Altunhan, iş yerini, göçmenlerin geceleri geçirmesi için açtı. Çok sayıda göçmen de banklarda uyuyarak, sabahlıyor.
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Yunan polisinin üzerlerindeki paralar ile değerli eşyaları alıp, kıyafetlerini çıkardıktan sonra kendilerini dövüp, zorla bindirdikleri bot ile Türkiye tarafına ittiğini anlatan Muhammed Elhadar, Ben, ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Yunan polisi bizi yakaladı. Bizi alıp bir yere götürdüler. Bu sabah, erken saatlerde Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Ellerindeki sopalarla döverek, Türkiye tarafına ittiler. Türk askeri bize sahip çıkıp, battaniye verdi, yemek verdi. Allah Türk askerinden razı olsun dedi.
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Yunan polisi göçmenleri dövüp, çıplak halde geri gönderdi
Yunan polisi göçmenleri dövüp, gasp edip, çıplak halde geri gönderdi
Edirne'de Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp, Türkiye'ye geri gönderildi.


İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşmasından satır başları şöyle:

NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz.

İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır.

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