Çavuşoğlu: Bu sürece sadece iki kişi destek veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Devlet Konukevi'nde gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İran'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Zarif ile olayların ikinci gününde temasımız oldu. Telefonlar sürekli kesildi. Mesajlaştık, daha sonra telefonla görüştük. Zarif’in söylediklerine göre durum o kadar da kötü değil. Türkiye’deki Gezi olaylarıyla benzetiliyor. Rakamları bizimle paylaştı. İran yönetiminin bu göstericilere karşı dikkatli davrandığını, bazı grupların elinde silahlar, bıçaklar, molotoflar olduğunu, bunların sağa sola ateş etmesinden dolayı insanların, güvenlik güçlerinin öldüğünü söylediler" diye konuştu.

"Bu sürece destek veren iki kişi var"

İran'dan gelen bu açıklamaların önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İran yönetimi, 'Biz, barışçıl gösterilere itibar etmiyoruz, varsa sorun çözeriz. Sabırlı davranıyoruz. Devletin demir yumruğunu da göstermiyoruz' diyorlar. İlginç bir durum. Arkasında başka güçler olduğu söyleniyor. Ama deliller net şekilde ortaya çıkmadan bir şey söylemek zor. Yönlendirme mi var iyi değerlendirmek lazım. Bu sürece destek veren iki kişi var. Birisi Netenyahu, diğeri Trump. Başka ülkelerden bu gösterilere destek veren açıklamalar görmedim. İran'ın iç işleridir ama İran'ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan bu tür müdahalelere karşıyız. Rejimi seversiniz sevmezsiniz ama yönetimler seçimle iş başına gelir. Seçimlerden sonra demokratik olup olmadığı konusunda itirazlar gelmiyor. Bir yönetim değişecekse bir sonraki seçimde İran halkı değiştirebilir" şeklinde konuştu.

Çavuoğlu, İran'ı eleştiren ülkelerin de samimi olması, çifte standarttan uzak olması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

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"Kendine hizmet eden ya da kendi çıkarlarına uygun olan, buna benzer hiç seçimin olmadığı ülkeler gayet iyi güzel oluyor, onlara övgüler var. İran’la geçinemiyoruz, İran bize karşı dolayısıyla bu rejim kötü. Bu çifte standarttır. Mısır'da bir darbe oldu. Darbecilere herkes destek verdi. Başka ülkelerde onlara övgüler var. İran'a eleştiriler var. Bu tür müdahaleler İran rejiminin de işlerini kolaylaştırır. Kimler İran'ı karıştırmak istiyor, bu da ortada. Ruhani'nin açıklamalarını da olumlu buluyoruz. Barışçıl gösteri hakkının olduğunu ve kanunların çiğnenmemesi gerektiğini söylüyor. Şiddetten, provokasyondan kaçınılması gerektiğini söylüyor."

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