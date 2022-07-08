Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'de.

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Bakan Yanık: Kurban Bayramı dolayısıyla ödemeleri öne çektik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ''Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programlarımız kapsamındaki ödemeleri öne çekerek 3 milyar 125 milyon TL'yi hesaplara yatırıyoruz'' açıklamasında bulundu.