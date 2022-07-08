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ANKARA

Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'ye gitti. Çavuşoğlu Bali'de bir dizi toplantıya katılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Balide
Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'de.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'ye gitti. Çavuşoğlu Bali'de bir dizi toplantıya katılacak.

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