Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'de.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'ye gitti. Çavuşoğlu Bali'de bir dizi toplantıya katılacak.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Bali'ye gitti. Çavuşoğlu Bali'de bir dizi toplantıya katılacak.
Ayrıntılar geliyor...
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