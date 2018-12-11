Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni delil ve belgeler ortaya çıkıyor

5. Reform Eylem Grubu toplantısı Ankara’da düzenlendi. Ev sahipliğini Adalet Bakanlığı'nın yaptığı toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruya "Suudi Arabistan'dan işbirliği göremedik. Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını istiyoruz, yeni deliller ve belgeler ortaya çıkıyor." dedi.

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bakan Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreç nasıl ilerleyecek? BM’den üst düzeyden bir çağrı mı bekliyoruz? Yoksa başka bir ülke girişimde mi bulunacak?" sorusuna şöyle cevap verdi;

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugüne kadar Türkiye’nin sergilediği tutum tüm dünya tarafından takdir edilmiştir. Yeni deliller ortaya çıkıyor, belgeler ortaya çıkıyor. İstanbul başsavcılığımız inceliyor. Biz bilgi, belge ve delilleri Suudi Arabistan ile de paylaştık. Başsavcısı İstanbul’u ziyaret etti. Ortak komisyonda da gündeme geldi. Fakat Suudi Arabistan’dan bir işbirliği maalesef göremedik. Bizim Suudi Arabistan ile ilgili bir problemimiz yok. En son bazı taleplerimize olumsuz cevaplar verdiler.

Örneğin bu sorumlular Türk kanunlarına göre soruşturulması gerekiyor, yargılanması gerekiyor. Bizim talebimize karşı ret cevabı geldi. Neden bu insanların Türkiye’de yargılanmasını istemiyorsunuz? Acaba talimatı verenlerin ortaya çıkacağından mı korkuyorsunuz? Tüm bu tıkanma sürecinde uluslararası kamuoyunda da uluslararası soruşturma için talepler gelmeye başladı. BM’nin kendi içinde de bu talepler gelmeye başladı. Genel sekreter resmi bir talep gelirse, BM soruşturması olacaksa BM Güvenlik Konseyi’nden geçirmesi gerekiyor.

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