Çavuşoğlu: 'Türkiye' markasını güçlendirmeye devam edeceğiz

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

İletişim açısından çok kritik bir dönemde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, sosyal medya gibi modern iletişim araçlarının başlangıçta umulduğu gibi bilgiye erişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması sonucunu doğurmadığını dile getirdi.



Çavuşoğlu, "Tersine, post-truth yani hakikat ötesi denilen, algının olguyu öncelediği bir fenomenle karşı karşıyayız. Dezenformasyon ve bilgi kirliliği hayatın bir gerçeği oldu." değerlendirmesini yaptı.

Dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin ana akım basını da daha fazla esir aldığını ve Türkiye'nin sık sık olumsuz kampanyalara maruz kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, terörle mücadeleden 1915 olaylarına, Karabağ savaşından Rusya-Ukrayna savaşına kadar Türkiye'nin karalama kampanyalarının hedefi olduğunu kaydetti.

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Çavuşoğlu, "Bu anlamda iletişim belki diplomasinin de en önemli boyutu. Bu nedenle İletişim Başkanlığımızın yürüttüğü strateji çerçevesinde, Bakanlığımız ve diğer paydaşlarımızın ortaya koyduğu iletişim çalışmaları çok önemli." dedi.



İHA

İletişim Başkanlığı Dışişleri Bakanlığının diplomasideki en önemli paydaşlarından

Diplomasinin çok katmanlı ve çok paydaşlı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, İletişim Başkanlığının da Dışişleri Bakanlığının diplomasideki en önemli paydaşlardan olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, İletişim Başkanlığının yanı sıra TRT ve Anadolu Ajansı (AA) ile de yakın iş birliği içinde çalıştıklarına işaret ederek özellikle Antalya Diplomasi Forumunda (ADF) örnek iş birliği yaptıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, İletişim Başkanlığıyla ayrıca Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) medya çalışmaları, Afrika Medya Zirvesi, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, Birleşmiş Milletler (BM) reformu konusunda etkinlikler ile kamu diplomasisi faaliyetleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları dahil birçok alanda yakın iş birliği yaptıklarını hatırlattı.

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"Türkiye" markasının güçlendirilmesi hedefi için de birlikte çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin isminin yabancı dillerde 'Türkiye' olarak kullanılması girişimi önemli bir adım oldu. Bu konuda tüm yurt dışı temsilciliklerimizle birlikte yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz." dedi.



Büyükelçiler, kamu diplomasisini etkin kullanmaya çalışıyor

Çavuşoğlu, İletişim Başkanlığıyla iş birliklerinin gelecek dönem de devam edeceğini söyledi.

Hakikat ötesi dönemin etkilerini Türk dış politikasının da hissettiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birtakım tarihi ve sosyokültürel ön yargılarla hedef tahtasına konduğu coğrafyalarda bu daha da belirgin. Büyükelçilerimiz, kısıtlı maddi imkanlarla, personelle sosyal medyayı ve kamu diplomasisini etkin şekilde kullanmaya çalışıyor. Hz. Mevlana'nın 'söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır' sözünden yola çıkarak kendimizi nasıl daha iyi anlatabiliriz diye birlikte düşünüyoruz."

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