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POLİTİKA

Çavuşoğlu'dan İsrail Büyükeliçisi'ne tepki: Parasını verip geçebilirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den ayrılan İsrail Büyükelçisi'ne tepki göstererek “Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde. İsrail Büyükelçisi pekala parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. İsrail'de bizim büyükelçiliğimiz ya da bizler, para ödeyerek geçiyoruz" dedi.

Yeni Şafak
İsrail Büyükelçisi havalimanından böyle geçti
İsrail Büyükelçisi havalimanından böyle geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Türkiye'den ayrılan İsrail Büyükelçisi'ne tepki göstererek “Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde” dedi. Çavuşoğlu açıklamasının devamında ise "İsrail Büyükelçisi pekala parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. İsrail'de bizim büyükelçiliğimiz ya da bizler, para ödeyerek geçiyoruz. Büyükelçi VIP'den değil de normal geçişten gittiği zaman ister istemez bu prosedürlere uyacak. Herkes uyuyor, vatandaş da uyuyor. Eğer buna tabi olmak istemiyorsan parasını verip VIP'den geçeceksin" ifadelerini kullandı.

VIP'I AÇAN ÜLKEYE BİZ DE AÇIYORUZ

İsrail Büyükelçisi'ne de tepki gösteren Çavuşoğlu “Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde” diyerek şu yorumda bulundu:

İsrail Büyükelçisi özellikle attığı tweetlerle ciddi bir tahrik yaptı. Karşılıklılık esası gereği İsrail'de de Türkiye'de de VIP'den geçmek için belli bir ücret ödemeniz lazım. Biz bunu artık tüm ülkelere uyguluyoruz. O ülkeler bize VIP'i açıyorsa biz de açıyoruz. Para karşılığı açıyorsa para karşılığı. Tam mütekabiliyet. Eğer açmıyorsa açmıyoruz.

BİZİM BÜYÜKELÇİMİZ PARA ÖDEYEREK GEÇİYOR

İsrail Büyükelçisi pekala parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. İsrail'de bizim büyükelçiliğimiz ya da bizler, para ödeyerek geçiyor.

Büyükelçi VIP'den değil de normal geçişten gittiği zaman ister istemez bu prosedürlere uyacak. Herkes uyuyor, vatandaş da uyuyor. Eğer buna tabi olmak istemiyorsan parasını verip VIP'den geçeceksin.

UCUZ POLİTİKA

Sanırım burada bilinçli bir geçiş var ki 'Beni mağdur ettiler' demek istedi. Ama ucuz bir politika bu. Tam bunlara yakışan bir yöntem.

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