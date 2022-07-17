Çavuşoğlu'ndan Ataol Behramoğlu'nun Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözlerine tepki: Nefret söylemi fikir özgürlüğü altında gizlenemez

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Dini ve manevi değerlerimizi hedef alan Batı menşeli bu habis düşüncelerin, barış ve hoşgörü diyarı Anadolumuzda kök salması asla mümkün olmayacaktır" dedi.

İslam karşıtlığının Türkiye'de de yaygınlaştırılmasına uğraşıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı, mübarek günler ve gerçekleştirdiğimiz ibadetler ile muhafazakâr görünüm gerekçe gösterilerek, bazı kesimler tarafından ülkemizde de yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

MİLLETİ ALDATMAK İSTEYENLERLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Her sene benzer şekilde kurban ibadeti üzerinden yapılan hadsiz ve kötü niyetli açıklamaların İslam karşıtlığının sıradanlaştırılmaya çalışılmasının en bariz örneklerinden olduğunu belirten Çavuşoğlu şöyle dedi: "Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey; yaklaşma' anlamına gelen kurban ibadetinin, İslam karşıtlığını körüklemek amacıyla araçsallaştırılması, bizatihi bu kesimlerin kötücül gayelerini ortaya koymaktadır. Hafız bir cerrahı hedefe koyan da, aynı kötücül zihniyetin tezahürüdür. Nefret söylemi asla fikir özgürlüğü kisvesi altında gizlenemez. Ülkemizde inanç özgürlüğünü yok edip milleti aldatmak isteyenlerle mücadelemiz her daim sürecek.

REKLAM

HAYAT Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler: Canlı keserek bayram olmaz