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POLİTİKA

Çavuşoğlu'ndan Ataol Behramoğlu'nun Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözlerine tepki: Nefret söylemi fikir özgürlüğü altında gizlenemez

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin kanalı Halk TV'de Kurban Bayramı'na ilişkin skandal açıklamalar yapan Ataol Behramoğlu'na ve Dr. Salih Selman'a yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Nefret söylemi asla fikir özgürlüğü kisvesi altında gizlenemez" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çavuşoğlundan Ataol Behramoğlunun Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözlerine tepki: Nefret söylemi fikir özgürlüğü altında gizlenemez
​ TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Dini ve manevi değerlerimizi hedef alan Batı menşeli bu habis düşüncelerin, barış ve hoşgörü diyarı Anadolumuzda kök salması asla mümkün olmayacaktır" dedi.

İslam karşıtlığının Türkiye'de de yaygınlaştırılmasına uğraşıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı, mübarek günler ve gerçekleştirdiğimiz ibadetler ile muhafazakâr görünüm gerekçe gösterilerek, bazı kesimler tarafından ülkemizde de yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

MİLLETİ ALDATMAK İSTEYENLERLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Her sene benzer şekilde kurban ibadeti üzerinden yapılan hadsiz ve kötü niyetli açıklamaların İslam karşıtlığının sıradanlaştırılmaya çalışılmasının en bariz örneklerinden olduğunu belirten Çavuşoğlu şöyle dedi: "Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey; yaklaşma' anlamına gelen kurban ibadetinin, İslam karşıtlığını körüklemek amacıyla araçsallaştırılması, bizatihi bu kesimlerin kötücül gayelerini ortaya koymaktadır. Hafız bir cerrahı hedefe koyan da, aynı kötücül zihniyetin tezahürüdür. Nefret söylemi asla fikir özgürlüğü kisvesi altında gizlenemez. Ülkemizde inanç özgürlüğünü yok edip milleti aldatmak isteyenlerle mücadelemiz her daim sürecek.

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu: Canlı keserek bayram olmaz
OYNAT 00:27
Edebiyatçı Ataol Behramoğlu: Canlı keserek bayram olmaz
CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan Edebiyatçı Ataol Behramoğlu, İslam inancını hedef aldı. Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Kurban bayramının hemen arefesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz” dedi.


Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler: Canlı keserek bayram olmaz
HAYAT
Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler: Canlı keserek bayram olmaz

  • En temel insan hakları ihlalleriyle, çağdışı bir anlayışı yerleştirmeye yeltenenlere asla geçit vermeyeceğiz. Dini ve manevi değerlerimizi hedef alan Batı menşeli bu habis düşüncelerin, barış ve hoşgörü diyarı Anadolumuzda kök salması asla mümkün olmayacaktır."
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